Керченский мост «поучаствует» в киносъемках

В Керчи пройдут съемки художественного фильма с рабочим названием «Мост». Режиссером проекта выступит российский кинорежиссёр, актёр, сценарист и телеведущий Тигран Кеосаян.

Съемки кинокартины стартуют во второй половине августа. На данном этапе происходит набор актеров, которые будут задействованы в массовых и групповых сценах. Строгих критериев для керченских артистов творческая группа не выдвигает. Для съемок требуются мужчины и женщины разных возрастов, которые будут играть жителей города.

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Все желающие принять участие в съемках за подробной информацией могут обращаться по телефонам: +7 978 859 09 70; +7 978 038 06 47. Свои анкеты можно отправлять по электронным адресам: Tsigan_83@mail.ru; Vaneck.lenin@yandex.ru.

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