Керченский мост появился на билетах московского метро

Московский метрополитен выпустил лимитированную серию карточек с изображением Керченского моста. Об этом стало известно из сообщения информационного центра «Крымский мост».
На лицевой стороне карточек изображены судоходные арки будущего моста — это наиболее мощные и впечатляющие конструкции объекта. Их установка на фарватерные основы запланирована на август-сентябрь 2017 года.
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На обратно стороне карточке изображён логотип моста. Они будут поступать в кассы метрополитена Москвы каждый месяц на протяжении всего года.
Напомним, Керченский, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяжённым в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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