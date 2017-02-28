Керченский мост: работа не останавливается даже ночью

Строительство Керченского моста — это грандиозный проект, за которым следит вся Россия. Керчане знают, что мост через Керченский пролив строят даже ночью. Звук, с которым забивают сваи моста в Крым, жители Керчи слышат сквозь сон каждую ночь. Для тех, кто сомневается в том, что мост постоят вовремя, мы публикуем это видео.

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Керченский мост, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.

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