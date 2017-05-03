Керченский мост с горы Митридат

Недавно редакция сайта KerchINFO.com показывала своим читателям Керченский мост с мыса Ак-Бурун. Оттуда открывается вид на все 19 километров строительства моста. Но мы продолжаем искать новые ракурсы «стройки века».

Сегодня мы хотим представить вам Керченский мост с горы Митридат – одной из самых высоких точек Керчи. С высоты открываются новые нюансы и совсем другая перспектива.

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Напомним, количество погруженных в воду свай уже давно пересекло экватор и составляет более 4700 штук. Кроме того, судоходные арочные пролеты готовы более чем на 70%, их установка начнется в августе-сентябре.

Фото Керченского моста с горы Митридат

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