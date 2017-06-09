Керченский мост сегодня, 9 июня (фото)

Стройка века, нарастив ударный темп, сбавлять его не собирается. И днем и ночью порядка семи тысяч человек трудятся над возведением гиганта.

На свежих фотографиях со смотровой площадки Керченского моста отчетливо видно, что арочный пролет практически готов. Как пиксель за пикселем выстраивается фотография, так и деталь за деталью судоходная арка принимает свои конечные очертания.

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Напомним, транспортировка и установка судоходных арочных пролетов Керченского моста запланирована на август-сентябрь текущего года, и редакция KerchINFO.com, как и тысячи россиян, с нетерпением ожидают начала этого действа.

Мост в Крым фото 9 июня

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