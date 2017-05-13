Керченский мост сегодня: до соединения двух берегов остались считанные месяцы

Строительство Керченского моста идет в соответствии с графиком – работу завершат в срок. Как заверяет министр транспорта РФ Максим СОКОЛОВ, два берега Керченского пролива соединятся на фарватере к осени текущего года.

Осенью 2017 года на фарватере будут установлены арочные пролеты. Таким образом, формирование ближних и дальних подходов к мосту будут синхронизированы, как и все основные работы по строительству Керченского моста.

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«Мы понимаем, как должно быть в последующем налажено движение — сначала автодорожное, потом железнодорожное, пассажирское и грузовое сообщение», — сказал накануне Максим СОКОЛОВ.

Редакция KerchINFO предоставляет своим читателям свежие снимки строительства моста и арочных пролетов с керченской стороны.

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