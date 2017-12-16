Керченский мост сегодня: последние новости и фото

На строительной площадке Керченского моста прошло важное событие – окончание надвижки с таманской стороны. Фотограф КЕРЧЬИНФО не смог пропустить такую новость и отправился за порцией новых фотографий транспортного перехода через Керченский пролив.



Согласно последней информации, автомобильную часть Керченского моста соединят уже к концу 2017 года. Несмотря на то, что по официальным данным первые автомобили по автодорожной части транспортного перехода через пролив пройдут в декабре будущего года, пользователи социальных сетей выдвигают более позитивные предположения.

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Так, активные наблюдатели за «Стройкой века» высказывают мнения о том, что проехать по автомобильной части моста можно будет уже весной 2018 года.

Скорее всего причиной таких заявлений является довольно быстрый и успешный процесс стройки. Последним важным событием на строительной площадки моста, который соединит полуостров Крым и материковую Россию, стало окончание надвижки с таманской стороны.

Ну а пока редакция сайта КЕРЧЬ ИНФО предлагает своим читателям насладиться актуальными фотографиями Керченского моста.

Актуальные фото Керченского моста 15 декабря 2017 года

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