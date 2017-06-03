Керченский мост: смотровые площадки облюбовали туристы

Каждый, кто приезжает в Керчь, прежде всего хочет стать свидетелем стройки века. К тому же, в нашем городе есть несколько площадок, с которых открывается панорамный вид на будущий Керченский мост.

Читатели часто присылают в редакцию KerchINFO.com фотографии, сделанные в этих достопримечательных для города местах.

В этот раз яркими снимками с нами поделилась Людмила Бахарева. На фотографиях видно, что с приходом солнечной погоды, смотровые площадки Керченского моста не пустуют. Каждый хочет стать частью истории, запечатлев себя и своих близких на фоне стройки века.

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Читатели, если у вас есть интересные фотографии, которыми вы ходите поделиться с широкой аудиторией — присылайте на почту admin@kerchinfo.com. Ваши снимки увидят тысячи людей!

Керченский мост со смотровых площадок фото

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