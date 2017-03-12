Керченский мост со смотровой площадки 12 марта

Керченский мост, а точнее его строительство, продолжает будоражить умы россиян. Всем интересно узнать, что нового на стройке века, насколько продвинулись рабочие и что изменилось.

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А побывать на смотровой площадке и сфотографироваться на фоне моста – большая удача, которая доступна керчанам в любое время дня и ночи. Ведь многие специально приезжают в Керчь, чтобы воочию лицезреть столь масштабную стройку.

Редакция KerchINFO.com продолжает радовать своих читателей свежими фотографиями со строительства Керченского моста.

С момента подписания госконтракта в феврале 2015 года строительство профинансировано почти на 116 млрд рублей (это более 50% от суммы госконтракта). На данный момент заказчиком строительства ФКУ Упрдор «Тамань» приняты выполненные работы на сумму 55 млрд рублей (это и гашение аванса, и по факту выполнения строительно-монтажных работ).

Керченский мост фото 12 марта



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