Керченский мост со смотровой площадки 2 марта

Строительство моста в Крым идёт полным ходом. Десятки горожан и гостей Керчи приезжают на смотровую площадку, чтобы стать свидетелем стройки века.

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Керченский мост продолжает становиться все больше и могущественнее с каждым днем. 4,5 тысяч работников трудятся днем, ночью, в будни, выходные и даже праздничные дни.

На сегодня, 2 марта, готово 256 опор, погружено 4150 свай, собрано 39 пролётных строений и более 5700 тонн металлоконструкций арочных строений.

Напомним, Керченский мост, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.

Керченский мост фото 2 марта

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