Керченский мост сравнили с Президентским мостом в Ульяновске

В ходе рабочего визита в Ульяновск 22 сентября Владимир Путин провёл заседание президиума Государственного совета. На встрече обсудили вопросы комплексного развития пассажирских перевозок в субъектах Российской Федерации.

Президент России отметил необходимость создания современной инфраструктуры, без «узких мест»: «Так, как мы это сделали с достройкой крупных мостовых переходов, мостов, строительство которых было начато ещё в советское время, а потом остановлено, брошено. 22 моста мы достроили в своё время; один из них здесь, в Ульяновске, – самый большой мост, самый длинный по протяжённости мост в России: длина моста – 5825 метров, а общая длина мостового перехода – почти 13 километров. В 1985-м начали строить его, потом приостановили, а в 1995-м вообще заморозили. И мы только в 2006-м возобновили строительство и за три года его завершили. Так же как и остальные – всего 22 моста. Такого мы никогда не должны в будущем допускать».

Напомним, что после окончания строительства Керченского моста (его длина по проекту – 19 км), первое место рейтинга самых протяжённых переправ Президентскому мосту придётся покинуть.

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Губернатор Ульяновска Сергей Морозов в своём приветственном слове даже сравнил оба этих сооружения: «При строительстве моста через Керченский пролив в какой-то степени мы взяли те технологии, которые были испытаны здесь, на берегах великой русской реки Волги».

Для справки: Летом 2007 года при установке семнадцатого по счету пролета Президентского моста впервые в мире применили уникальную технологию: конструкцию с плавучих опор с помощью гидромодулей и высокопрочных металлических канатов подняли на высоту более тридцати метров. Необходимость применения такой технологии возникла из-за значительной разницы в высоте правого и левого берегов реки. Подобным образом установили еще шесть пролетов, в том числе и последний, поднятый на максимальную из всех пролётов высоту – 60 метров.

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