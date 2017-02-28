Керченский мост: стала известна дата нового этапа строительства

Несмотря на сложные погодные условия и связующие с ними сложности с грунтом, работа на Керченском мосту кипит, а её скорость просто зашкаливает. На данный момент полностью смонтированы основания как автомобильной, так и железнодорожной части пролётного сооружения. О стадии готовности одного из наиболее технически сложных объектов Крымского моста, а также о работах на других участках со стороны Керчи информагеству «Крыминформ» рассказал заместитель начальника ФКУ «Упрдор «Тамань» Владислав Сафин.



Собирать оба арочные пролёта для судоходной зоны Керченского моста начали на одной из технологических площадок ещё в августе 2016 года. В общей сложности итоговая масса обеих судоходных арок составит приблизительно десять тысяч тонн. На сегодня строительной бригадой Керченского моста смонтировано около шести тонн.

В ближайшие 10 дней рабочие планируют начать сборку первых элементов арочных сводов. На строительную площадку моста уже завезены девяносто процентов необходимых для судоходных пролётов материалов, в частности элементы пролётов. Напомним, что окончательный монтаж обоих судоходных пролётов должен быть завершен в августе 2017 года. На автодорожном пролёте в свою очередь осталось собрать ещё несколько отрезков основания дорожной плиты.

Одновременно с работами по монтажу судоходных арок, также ведутся активные работы и на других строительных участках со стороны Керчи. На железнодорожном пролёте осталось собрать всего несколько Л—образных балок, после чего рабочие займутся сборкой самого свода. Также на сегодня полностью смонтированы все 4 основания для свода арки железнодорожного пролёта.

Читайте: Керченский мост: работа не останавливается даже ночью

В свою очередь на автодорожном пролёте осталось смонтировать ещё несколько участков основания дорожной плиты.

Пролётная конструкция будет постепенно наращиваться с помощью работы кранов. Самая высокая точка пролёта достигнет высоты почти 45 метров над основанием арки.

Параллельно с процессом сборки судоходных арок рабочие готовятся к надвижке пролёта на морские опоры на последнем (третьем) – отрезке с керченской стороны. Также одновременно идут работы и на опорах у фарватера Керчь—Еникальского канала.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!







НОВОСТИ:

