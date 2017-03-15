Керченский мост: стало известно, когда построят автоподходы

Автомобильные подходы к Керченскому мосту, которые недавно начали строить в Керчи, должны быть готовы в мае 2018 года. Об этом сообщил Глава республики Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Первый Крымский».

Глава региона не только сообщил конечную дату строительства автоподходов к Керченскому мосту, но и предположил, что они могут быть готовы несколько раньше.

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Напомним, что в феврале 2017 года Сергей Аксёнов вместе с главой Росавтодора Романом Старовойтом посетили Керчь для того, чтобы официально дать старт строительству данного объекта.

Отметим, что по факту автомобильные подходы к транспортному переходу через Керченский пролив — это начало трассы «Таврида», которая соединит Керчь, Симферополь и Севастополь. Генподрядчик проекта — питерская компания АО «ВАД», которая имеет достаточно положительную репутацию.



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