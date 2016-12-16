Эпопея со строительством домов для переселенцев с улицы Цементная Слободка, которые на данный момент проживают в домах, находящихся в санитарно-защитной зоне транспортного Керченского моста, длится уже долго и «горит» по всем срокам.

СМИ уже не раз писали и о подрядчиках стройки, которые постоянно меняются, и о слишком медленном ходе строительства. Однако сегодня в редакцию сайта KerchINFO.com обратились сами строители дома в районе Нижнего Солнечного с просьбой осветить проблему, с которой они самостоятельно бороться уже не в силах.

«Нас осталось погрузить в мешки и выкинуть в море, или расстрелять, или отдать на съедение собакам» — столь эмоционально начал свой рассказал прораб Анатолий.

Махатков Анатолий с группой строителей в составе 44 человек 4 ноября 2016 года приехали из Омска для строительства дома для переселенцев. Омский индивидуальный предприниматель Мусаев Полад, сотрудничающий с «Группой компаний «Ник» (Москва) отправили рабочих в Керчь, пообещав заработную плату в размере 60-70 тысяч рублей каждому, оформление трудового договора по приезду на место работ, бесплатное питание, проживание и спецодежду, — пояснил журналистам прораб.

Нам платили по 500-1000 рублей, чтобы мы могли купить себе пачку сигарет, зубную пасту и прочие предметы первой необходимости, но не смогли уехать домой

Однако рабочие, которые добросовестно выполняли свои обязанности, остались ни с чем. С момента прибытия работников в Керчь их «кормили завтраками», откладывая процедуру оформления трудовых договоров и не выплачивали заработную плату.

«Нам платили по 500-1000 рублей, чтобы мы могли купить себе пачку сигарет, зубную пасту и прочие предметы первой необходимости, но не смогли уехать домой», — делится прораб.

С 1 декабря по неизвестным обстоятельствам «Группа компаний «Ник», передали группу строителей под ведение генподрядчика «Крэч-15», с обещанием, что этот подрядчик выплатит всю задолженность по зарплате сразу.

Читайте: Замглавы администрации Керчи Кириченко рассказал о строительстве домов для переселенцев

«Единственная выплата в размере 5 тысяч рублей каждому была 6 декабря. Многие ребята, добавив денег из личных сбережений, смогли приобрести билет до Омска и уехать (так как проезд стоит 7 тысяч рублей), а те, у кого такой возможности не было, остались здесь. И что нам теперь остаётся делать? Нам либо здесь трупом ложиться, либо денег ждать. От бригады из 44 человек осталось только 12», — сообщает Анатолий Махатков.

Поняв, что заработанную плату никто выплачивать не собирается, строители прекратили выполнять работу. После этого поступило распоряжение прекратить их кормить. «Нас осталось только из общежития выселить!», — негодует прораб.

В поисках правосудия рабочие написали жалобу в следственный комитет города Керчи, в которой подробно описали ситуацию, в которой оказались. (ниже нужно разместить фото жалобы)

В целом, на сегодняшний день, ГК «Ник» должен строителям за произведённые работы — 182 500 рублей, а ООО «Крэч-15» — 147 000 рублей. Однако вместо выплаты заслуженной заработной платы, руководство компаний-подрядчиков избегает общения с работниками и не намерено выплачивать задолженность.

«Нас превратили в товар. Не хотят платить, оформлять, с нами не разговаривают, передают от подрядчика к подрядчику. Ужас! И как нам теперь быть? Мы даже уехать не можем!», — рассказывают журналисту KerchINFO.com возмущённые строители.

Редакция KerchINFO.com публикует документы, которые предоставили омичи, и обращает внимание общественности и администрации города на данную проблему, чтобы восторжествовала справедливость.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

