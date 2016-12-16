Эпопея со строительством домов для переселенцев с улицы Цементная Слободка, которые на данный момент проживают в домах, находящихся в санитарно-защитной зоне транспортного Керченского моста, длится уже долго и «горит» по всем срокам.

СМИ уже не раз писали и о подрядчиках стройки, которые постоянно меняются, и о слишком медленном ходе строительства. Однако сегодня в редакцию сайта KerchINFO.com обратились сами строители дома в районе Нижнего Солнечного с просьбой осветить проблему, с которой они самостоятельно бороться уже не в силах.

«Нас осталось погрузить в мешки и выкинуть в море, или расстрелять, или отдать на съедение собакам» — столь эмоционально начал свой рассказал прораб Анатолий.

Махатков Анатолий с группой строителей в составе 44 человек 4 ноября 2016 года приехали из Омска для строительства дома для переселенцев. Омский индивидуальный предприниматель Мусаев Полад, сотрудничающий с «Группой компаний «Ник» (Москва) отправили рабочих в Керчь, пообещав заработную плату в размере 60-70 тысяч рублей каждому, оформление трудового договора по приезду на место работ, бесплатное питание, проживание и спецодежду, — пояснил журналистам прораб.

Нам платили по 500-1000 рублей, чтобы мы могли купить себе пачку сигарет, зубную пасту и прочие предметы первой необходимости, но не смогли уехать домой

Однако рабочие, которые добросовестно выполняли свои обязанности, остались ни с чем. С момента прибытия работников в Керчь их «кормили завтраками», откладывая процедуру оформления трудовых договоров и не выплачивали заработную плату.

«Нам платили по 500-1000 рублей, чтобы мы могли купить себе пачку сигарет, зубную пасту и прочие предметы первой необходимости, но не смогли уехать домой», — делится прораб.

С 1 декабря по неизвестным обстоятельствам «Группа компаний «Ник», передали группу строителей под ведение генподрядчика «Крэч-15», с обещанием, что этот подрядчик выплатит всю задолженность по зарплате сразу.

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«Единственная выплата в размере 5 тысяч рублей каждому была 6 декабря. Многие ребята, добавив денег из личных сбережений, смогли приобрести билет до Омска и уехать (так как проезд стоит 7 тысяч рублей), а те, у кого такой возможности не было, остались здесь. И что нам теперь остаётся делать? Нам либо здесь трупом ложиться, либо денег ждать. От бригады из 44 человек осталось только 12», — сообщает Анатолий Махатков.

Поняв, что заработанную плату никто выплачивать не собирается, строители прекратили выполнять работу. После этого поступило распоряжение прекратить их кормить. «Нас осталось только из общежития выселить!», — негодует прораб.

В поисках правосудия рабочие написали жалобу в следственный комитет города Керчи, в которой подробно описали ситуацию, в которой оказались. (ниже нужно разместить фото жалобы)

В целом, на сегодняшний день, ГК «Ник» должен строителям за произведённые работы — 182 500 рублей, а ООО «Крэч-15» — 147 000 рублей. Однако вместо выплаты заслуженной заработной платы, руководство компаний-подрядчиков избегает общения с работниками и не намерено выплачивать задолженность.

«Нас превратили в товар. Не хотят платить, оформлять, с нами не разговаривают, передают от подрядчика к подрядчику. Ужас! И как нам теперь быть? Мы даже уехать не можем!», — рассказывают журналисту KerchINFO.com возмущённые строители.

Редакция KerchINFO.com публикует документы, которые предоставили омичи, и обращает внимание общественности и администрации города на данную проблему, чтобы восторжествовала справедливость.

 

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  • Vitalii

    так вам і треба.

    • Galina Vakulenko

      Что ж вы за люди такие??? Одной ненавистью только и дышите!

      • Лучезарный Ефименко

        да пошла ты в сраку старая курица! да вас тварей что предателей крысчан что фашистов-руцких живьем в землю закапывать без жалости!!!

        • Galina Vakulenko

          Луцезаришь недоделанныЙ? Скоро сам зароешься!

        • Unikum Svoloch

          Ну а мы будем гуманнее, резину на траках подкрасим….

      • Багнет

        Оккупировали Крым, устроили бойню на Донбассе, убиваете детей и взрослых в Сирии.
        А потом «Ах! И чего это русских ненавидят?»
        Вы — тупое быдло, «ужаленное» телевизором. Победили фашизм, но сами стали фашистами. Величия захотелось? Пошли убивать и навязывать свои порядки — продвигать нацистскую идею «русского мира». Вот она ваша идея — жить в дерьме и остальных за собой погрузить в такое же дерьмо, а кто не согласен — убить.

        • Galina Vakulenko

          Ты,придурок недоношенный,я живу в Латвии.Поэтому могу обо всем судить со стороны! Таких убогих,как вы надо изолировать от общества,чтоб своим трупным ядом не травили воздух.

          • Калян Калянов

            Недоношенная,здесь ты!но даже тебе,недоразвитой ,хватило одной извилины,чтобы не жить на любимой на расее!что ж ты,чмошница,собери свои вещички,и вали на историческую родину,в забитую и рабскую московию!что?!слабо?!!!чмо кацапское!а пиздеть,сидя в ненавистной вами ,расеянскими рабами Гейропе,это вы всегда пожалуйста!

          • Unikum Svoloch

            А что ты с ленинградки пишешь, а не с родного станислава?

          • Калян Калянов

            Я из родного Крыма пишу!украинского Крыма!

          • судя по IP пишешь ты из Краснодара, и, значит, готов понести уголовное наказание за призывы к нарушению территориальной целостности РФ

          • sharumken

            а ты думаешь что в латвии тебе кто то рад??? руское гавно ввезде людям жизнь отравляет.

          • Unikum Svoloch

            А куда они денутся уроды?
            «Как у латыша- йух да душа» — Вилис Лацис, великий латышский писатель….

          • Volodymyr Prykhodko

            когда латыши уже вышвырнут всех оккупантов?

          • Unikum Svoloch

            Такими темпами оттока коренного населения стран проебалтики скоро коренными мы и станем. Мызы сами сдохнут…

        • Unikum Svoloch

          Не Мы начали первые, но Мы закончим, как и в мае 45-го

          • а кто тогда это начинал ???

            Украина 1918

            Польша 1920

            Китай 1929

            Япония 1938

            Польша 1939

            Финляндия 1939 Прибалтика

            Румыния 1940

            Япония 1945 Западная Украина

            Китай 1946

            Северная Корея 1950

            Китай 1950

            Венгрия 1956

            Лаос 1960

            Вьетнам 1961

            Алжир 1962

            Египет (Объединенная Арабская Республика) 1962

            Йемен 1962

            Сирия 1967

            Чехословакия 1968

            Китай 1969

            Камбоджа 1970

            Бангладеш 1972

            Ангола 1975

            Эфиопия 1977

            Ливан 1982

            Афганистан 1979

            Азербайджан 1988

            Грузия 1991

            Приднестровье 1992

            Грузия 1992

            Таджикистан 1992

            Южная Осетия и Ингушетия 1992

            Чечня 1994

            Дагестан 1994

            Чечня 1999

            Дагестан 1999

            Грузия 2008

            Украина 2014

            Сирия 2015

    • Unikum Svoloch

      А вам то шо?

  • margolis

    Это старый метод держать рабсилу в узде. Армяне, которые подмяли под себя Краснодарский край, в Анапе, например знаю, нанимают русских и дают через день-другой по 500 рублей, которые мгновенно пропиваются, или, в лучшем случае, проедаются, потому что кормят, как собак -крупами). Сами работодатели презирают своих работников и точно что к скотине лучше относятся, чем к рабам своим. Так что система проработана. Да вы посмотрите в лицо прорабу -пьянь же. Что он хочет? ну обманули, ну не платят, так придумайте что-нибудь! мужчины -пффф.. Омские совсем мозг пропили. А надо было прежде, чем ехать в Крым подумать, что за такие-то «плюшки» обещанные сам крымский люд ломанулся бы на стройку, не думая.
    Самое прикольное, что при СССР южные ездили в холодные края заработать, а северные, наоборот, на Юг отдыхать и деньги прожигать))

  • Galina Vakulenko

    Сколько придурошных хохлов здесь плющит не по детски! Радуйтесь ,убогие,своим перемогам!