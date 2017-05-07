Керченский мост. Строительство 7 мая (ВИДЕО)

Традиционно после посещения смотровой площадки строительства Керченского моста, редакция сайта КерчьИНФО выкладывает видеоролик о ходе строительства. А статью с самыми новыми фотографиями можно посмотреть здесь: http://kerchinfo.com/novosti-stroitelstva-kerchenskogo-mosta-v-mae-foto.html

Из последних новостей о ходе стройки моста в Крым, есть новости из Астрахани:

Астраханский судостроительный завод «Красные баррикады» планирует отгрузить в мае около 500 тонн металлоконструкций в адрес ПАО «Мостотрест», передаёт Интерфакс со ссылкой на гендиректора завода Александра Ильичёва. По его словам, заказ выполняется в рамках работ по строительству моста через Керченский пролив. «Изготавливаем металлоконструкции, марки стали высокой прочности используются. На Каспийском побережье практически нет заводов, которые работают с такой сталью, а у нас есть такой опыт. Изготавливаем детали для верхних арочных конструкций на мост», – сообщил он.

А строители Крымского моста, кроме новости о том, что готово 300 опор Керченского моста из 595, начали подготовку к укладке асфальта.

Строители Крымского моста начали подготовительные работы по устройству асфальтобетонного покрытия на автодорожной части транспортного перехода. Об этом сегодня сообщила пресс-служба заказчика проекта – ФКУ «Упрдор «Тамань».

«Сегодня мы плавно переходим к подготовительным работам по устройству асфальтобетонного покрытия. Они включают в себя подбор состава материала, испытания материалов, составление рецептов асфальтобетонных смесей, – сообщил начальник ФКУ «Упрдор «Тамань» Роман Новиков. – В мае-июне планируем провести опытные работы по устройству асфальтобетона и созданию эталонных участков, на которых проведём испытания для выбора оптимального варианта асфальтобетонного покрытия моста».

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Ранее Новиков сообщал о планах начать работы по асфальтированию автодорожной части Крымского моста во второй половине года.

Строительство транспортного перехода через Керченский пролив ведёт одна из крупнейших российских компаний – «Стройгазмонтаж» (СГМ), принадлежащая бизнесмену Аркадию Ротенбергу. Основные строительно-монтажные работы начались в 2016 году. Общая стоимость проекта по контракту составляет 223,1 млрд руб, а с учётом затрат заказчика – почти 228 млн руб. Планируется, что автомобильное движение по мосту будет открыто в декабре 2018 года, а железнодорожное – к декабрю 2019 года.

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