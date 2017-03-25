Керченский мост строится с опережением графика

Минтранс Российской Федерации заявляет о том, что строительство Керченского моста идет с опережением графика. Об этом в интервью журналистам рассказал министр транспорта России Максим СОКОЛОВ.

По его словам, в минувшем году «стройка века» миновала экватор, а в этом году идет с некоторым опережением графика. Он отметил, что с уверенностью может говорить о том, что в будущем году автомобильное движение по Керченскому мосту будет открыто.

Читайте: Керченский мост: ход строительства день за днем

По состоянию на 23 марта статистика по фарватерным сваям такова:

Опора 252: погружено — 91 (96%), не приступали — 4

Опора 253: погружено — 78 (82%), в работе — 6 (6.4%), не приступали — 11

Итого готово/в работе: 175 (92%), не приступали 15 (8%)

Напомним, что планируется открыть автомобильное движение в 2018 году, а железнодорожное — в 2019.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

