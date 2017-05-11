Керченский мост: новый этап в сборке арочного пролета

На строительстве Керченского моста начался новый и крайне важный этап — монтаж первых блоков восходящей части арки автодорожной части моста. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ФКУ «Упрдор «Тамань», которое выступает заказчиком строительства.

Пролёты судоходной автодорожной и железнодорожной частей моста собирают в Керчи.

Данный пролёт будет обеспечивать пропуск судов через свободное пространство, которое равняется 185 метров в ширину и 35 метров в высоту, протяжённость пролёта — 227 метров.

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Высота самой арки — 45 метров.

На железнодорожной части судоходного арочного пролета будущего моста уже смонтировано 20 из 38 блоков свода, отметили в пресс-службе компании. Обе арки собираются на технологической площадке в Керчи.

«Смонтированы первые блоки восходящей части арки автодорожной части моста. На данный момент строители уже собрали 4,65 тысячи тонн (из почти 6 тысяч тонн) железнодорожного арочного судоходного пролета и 2,88 тысячи тонн (из более 4 тысяч тонн) – автодорожного», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что устанавливать арки на опоры будут в августе текущего года.

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