Керченский мост в цифрах

В феврале 2016 года проект Крымского моста прошел государственную экспертизу. После этого началось строительство. Таким образом, с начала строительства прошло 18 месяцев, или 1,5 года. Работы развернуты на всех 8 морских и сухопутных участках.

Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов – на декабрь 2019 года.

Основные итоги стройки Керченского моста

Выполнение работ по основным конструктивам а/д и ж/д мостов – 55 %, в том числе:

по основным конструктивам автодорожной части – более 74 %

по основным конструктивам железнодорожной части – более 35 %

Погружение свай (формирование фундаментов опор): погружено более 5800 свай из около 6700 свай трех типов, предусмотренных проектом. В том числе погружено более 4,5 тысяч трубосвай – основных свай проекта (это почти 300 км стальной трубы). В том числе погружены все сваи автодорожной части моста.

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Устройство ростверков (монолитная железобетонная конструкция, объединяющая свайное основание опоры): готовы почти 420 ростверков из более чем 600, предусмотренных проектом.

Сооружение опор: готовы более 370 опор из 595, предусмотренных проектом.

Пролетные строения: собрано почти 180 пролетных строений автодорожного и железнодорожного мостов из 593, предусмотренных проектом. Это почти 80 тысяч тонн металлоконструкций из 230 тысяч тонн. Протяженность собранных пролетов на автодорожной части достигает 10 км.

Устройство железобетонной плиты проезжей части автодорожного моста: готово более 40 тысяч кубометров из почти 63 тысяч, предусмотренных проектом.

Устройство деформационных швов автодорожного моста: забетонировано более 20 дефшвов из 190, предусмотренных проектом.

Устройство нижнего слоя асфальтобетона: уложено почти 20 тысяч квадратных метров из проектных 333 тысяч.

Следует отметить, что также в августе 2017 года началась масштабная морская операция по транспортировке арок на фарватерные опоры. Так, состоянием на 5 сентября железнодорожная арка Керченского моста успешно транспортирована и установлена на проектную высоту. К транспортировке готовят автомобильную арку.

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