Керченский мост: в преддверии уникальной операции

В августе-сентябре этого года строителям моста в Крым предстоит провести уникальную операцию: перевезти и смонтировать на фарватерные опоры арочные пролеты общим весом почти 10 тысяч тонн. Установка столь габаритных конструкций в морской акватории проводится впервые в практике отечественного мостостроения.

Деталями будущей морской операции мостостроители поделились с главными инженерами управлений федеральных автодорог.

«Доставка и монтаж арок Крымского моста – пожалуй, сложнейшая операция всего проекта. И мы здесь, по сути, первопроходцы. Опыта, аналогичного по масштабам, климатическим и гидрологическим условиям, у советских и российских мостовиков еще не было. В то же время можно сказать, что наша будущая морская операция – это результат накопленной практики и передовых технологий отечественного и мирового мостостроения», — пояснила заместитель главного инженера ФКУ Упрдор «Тамань» Ольга ЖУК в докладе на Совете главных инженеров подведомственных Росавтодору учреждений.

Арки – самые габаритные конструкции Крымского моста, их вес – почти 6 тысяч тонн железнодорожная и более 4 тысяч тонн автодорожная. Длина каждой –227 метров. Они перекроют судоходный фарватер Керчь-Еникальского канала на высоте 35 метров, сохраняя таким образом пространство для беспрепятственного транзита судов.

Читайте: Какие звери следят за строительством Керченского моста

Обе арки собираются на стапелях технологической площадки в Керчи. После того, как конструкции будут полностью готовы, их предстоит поочередно перевезти по морю и установить на фарватерные опоры. В этом заключается еще одна особенность операции: небольшие глубины акватории почти соизмеримы с осадкой плавучей системы, предназначенной для транспортировки арок, а сам Керченский пролив отличается нестабильными ветрами и волнением. Поэтому в детальной проработке операции задействованы профильные НИИ, конструкторские бюро и ведомства, мостовики, судостроители и судоводители.

Операция будет проходить в несколько этапов.

Сначала готовый железнодорожный арочный пролет поднимут со стапеля мощными домкратами и установят на перекаточные опоры («тележки»). Затем арка «спустится» от стапеля к морю – по выкаточным пирсам. В конце пирсов сделаны вспомогательные опоры, на которые поместят арку для последующих операций. На этом этапе к работе подключится плавкран. С его помощью с арочного пролета отстыкуют его концевые элементы (они будут перевезены отдельно и смонтированы после подъема арки на проектную высоту). Конструкция будет готова к погрузке на плавучие опоры.

Следующий этап – работа с плавсистемой. В отсеки ее понтонов набирается вода (балласт). Подтопленные понтоны заводятся под арочный пролет. Затем балласт постепенно сбрасывается, понтоны поднимаются, и плавучие опоры принимают арку на себя.

Читайте: Пазл соединяется: арки Керченского моста готовы доставить к фарватеру

Арке предстоит путь от керченской площадки к фарватеру – около 5 км. В этой части операции будут задействованы головной тянущий буксир, буксиры-толкачи, одерживающие вспомогательные и маневровые буксиры, рабочие катера для связи и координации.

Со стороны керченского берега уже ведутся работы по дноуглублению, чтобы система могла беспрепятственно передвигаться по всему маршруту. По расчетам специалистов, перевозить арочные пролеты максимально безопасно при скорости ветра до 10 метров в секунду, поэтому морская операция будет производиться в погодное «окно», подтвержденное гидрометеорологическим прогнозом.

«На время морской операции транзит судов по маршруту движения плавсистемы будет приостановлен примерно на трое суток. Об этом судоводителей, работающих в этой части Керчь-Еникальского канала, предупредят заблаговременно», — отметила заместитель главного инженера ФКУ Упрдор «Тамань» Ольга ЖУК.

Плавсистема будет введена в створ между фарватерными опорами и зафиксирована, после чего начнется заключительный этап морской операции – монтаж в акватории. Строители застропят и поднимут арку на проектную высоту 35 метров с помощью мощного грузоподъемного оборудования, закрепят конструкцию, смонтируют концевые элементы пролета, а затем окончательно установят на фарватерные опоры.

В это время плавучие опоры вернутся обратно к керченскому берегу, их перепроверят и переоборудуют, после чего в той же последовательности будет перевезено и смонтировано второе арочное пролетное строение – автодорожное.

В итоге над фарватером будет сформирована архитектурная доминанта мостового сооружения. Максимальный подъем каждой дуги арки – 45 метров, то есть высота сооружения от поверхности воды составит в высшей точке 80 метров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

