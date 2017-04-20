Керченский мост в разрезе истории и искусства

В Керчи состоялась уже полюбившаяся керчанам «Гостиная на Дворянской». Сегодня она была посвящена особенно актуальной теме – строительству Керченского моста и называлась «Керченский мост: взгляд в будущее»

Никаких технических моментов стройки не обсуждалось, организаторы постарались представить мост, как с исторической, так и с художественной стороны.

Первые современные коммуникации начались создаваться еще англичанами, правда, они не были транспортными. Англичане построили телеграф, соединяющий Британское королевство и Индию. При строительстве, телеграфный провод проходил именно по дну нынешнего Керченского пролива, а на территории как Керченского полуострова, так и Крыма в целом еще остались телеграфные столбы.

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Перед гостями с небольшим экскурсом в прошлое выступил старший научный сотрудник Восточно-Крымского Историко-Культурного Музея-Заповедника Владимир САНЖАРОВЕЦ. Он рассказал о том, какие проекты по строительству моста через Керченский пролив были ранее, об инженерах, которые проектировали мост, и о том, почему мост не был построен ранее.

Также на мероприятии были представлены картины керченских художников, на которых изображено строительство моста.

Кроме того для гостей мероприятия провели небольшую экскурсию по галерее.

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