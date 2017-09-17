Керченский мост: вблизи стройки века (видео)

Прошедшая неделя была насыщена разноплановыми событиями. Однако строящийся мост в Крым не сходит с топовых новостей средств массовой информации.

С момента установки железнодорожной арки Керченского моста прошло немногим более двух недель. А ее величием и масштабом никак не могут налюбоваться все, кто ждёт мост.

В сети Интернет продолжают появляться все новые фото и видео материалы вблизи арочного пролета, предоставляя возможность любителям рассмотреть конструкцию с различных ракурсов во всей красоте.

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Тем временем, активно продолжается процесс возведение моста: автомобильной и железнодорожной частей. Все работы идут согласно графику.

Также осуществляется подготовка к транспортировке автомобильной арки Керченского моста. Морская операция запланирована на конец сентября текущего года.

Редакция KerchINFO.com предлагает к просмотру видео Керченского моста, снятое с яхты в проливе.

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