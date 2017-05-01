Керченский мост: вид с набережной

Тема строящегося Керченского моста не утихает даже в праздничные дни. К тому же, в Керчи мост видно практически с любого места.

За весьма короткий период мост в Крым стал знаковым объектом не только для всех россиян, но и для керчан в частности. Ведь его и видно и слышно почти с любого уголка нашего небольшого города.

Безусловно, существует несколько площадок, где стройку века можно рассмотреть в максимальной близости, но добраться до них без личного транспорта весьма проблемно. Однако на керченской набережной также открывается отличный вид на возведение главной артерии региона.

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Так, прогуливаясь по залитой жарким солнцем набережной, гости и жители города невольно замедляют ход, чтобы посмотреть на Керченский мост. Уже скоро он станет намного больше, заметнее и величественнее, но пока у нас, керчан, есть уникальная возможность, быть свидетелями того, как появляется этот грандиозный объект.

Напомним, ввести в эксплуатацию автомобильную часть Керченского моста планируют в декабре 2018 года, а поезда будут ходит по мосту ровно через год.

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