Керченский мост: видео с квадрокоптера от братьев Ходаковских

Друзья сайта КерчьИНФО – братья Ходаковские выложили на свое youtube канале свежее видео строительства Крымского моста, снятое с помощью квадрокоптера.

Съемка с дрона всегда интересна тем, что может показать скрытые от глаз моменты строительства Крымского моста. Теперь на строительстве моста в Крым чётко прорисованы контуры будущей автомобильной дороги на керченском берегу. Рядом с дорогой продолжается строительство железнодорожной ветки.

Только недавно на технологической площадке «Керчь» красовались арки для фарватерной части моста, а теперь от строительного стапеля не осталось и следа: спецтехника строителей моста возвела насыпь, по которой пройдет автомобильная часть Крымского моста. С помощью насыпи строители значительно сократят время, ведь для возведения конструкции Крымского моста на сваях на этом участке заняло бы намного больше времени.

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Длина насыпи, или как её еще называют «искусственного мола», чуть более километра. Насыпь протянулась вдоль керченского берега, где была смотровая площадка, до мыса Ак-Бурун.



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