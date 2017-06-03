Керченский мост: вскоре стартуют пешие экскурсии

Уже осенью 2017 года по Керченскому мосту можно будет совершать пешие прогулки. Об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.
Министр убежден, так как «экватор» строительства моста в Крым уже был преодолен, а осенью будет осуществлена установка главного пролета в Керчь-Еникальском канале, можно уже реально говорить и пеших экскурсиях по мосту.
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«Осенью этого года после установления главного пролета в Керчь-Еникальском канале можно будет совершить уже не виртуальную, а абсолютно реальную пешеходную экскурсию, правда, в строительной каске, по Крымскому мосту», — заявил Соколов.
В настоящее время работы ведутся на всех восьми строительных участках. Погружено более 5,1 тысячи из почти 7 тысяч свай, сформированы 314 из 595 опор, собраны 48 тысяч тонн пролетных строений и почти 7,8 тысячи тонн металлоконструкций судоходных арок.
Напомним, Керченский мост планируют ввести в эксплуатацию в два этапа: сначала его автомобильную часть в декабре 2018 года, затем железнодорожную — в декабре 2019 года. Общая протяженность моста в Крым составит более 19 км.
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