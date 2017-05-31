Керченский мост встречает лето (Видео 30 мая)

Пока по бутылкам разливают вино «Крымский мост», строительство объекта идет без остановки. Редакция KerchINFO предлагает своим читателям ознакомиться со свежими кадрами, запечатленными со смотровой площадки с видом на «стройку века».
На керченском берегу почти готова арка, которая в августе будет установлена на фарватере.
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Сейчас, помимо ее активной сборки, можно наблюдать подготовку к установке заграждений перекрытия Керченского пролива для транспортировки этой конструкции.
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