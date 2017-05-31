Керченский мост встречает лето (Видео 30 мая)

Май 31 11:43 2017

Пока по бутылкам разливают вино «Крымский мост», строительство объекта идет без остановки. Редакция KerchINFO предлагает своим читателям ознакомиться со свежими кадрами, запечатленными со смотровой площадки с видом на «стройку века».

На керченском берегу почти готова арка, которая в августе будет установлена на фарватере.

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Сейчас, помимо ее активной сборки, можно наблюдать подготовку к установке заграждений перекрытия Керченского пролива для транспортировки этой конструкции.

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