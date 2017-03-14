Керченский мост: взгляд изнутри

Строительство Керченского моста идёт полным ходом. Каждый из этапов объекта идёт по графику.

Редакции KerchINFO.com удалось побывать на трёх основных площадках строительства.

Стройка века производится сразу в нескольких участках: на суше (остров и коса Тузла, Керченский берег) и в воде (Керчь-Еникальский канал). В условиях осенней и зимней непогоды мостостроители направили свои силы в сухопутные участки, дабы не простаивать. Таким образом, в ближайшее время ожидается окончание возведения опор на сухопутных участках автодорожной части моста.

«Зима и осень были достаточно суровыми в этом году, но нам удалось пройти все трудности. С учётом того, что штормовых предупреждений выдалось только в зимний период около 1000 часов, а в октябре вообще рекорд — 447 штормовых часов. Это 13 суток, в течение которых наши корабли и краны не могли по погодным условиям работать. Не взирая на это, график выполняется», — рассказал директор по строительству транспортного перехода через керченский пролив ООО «Стройгазмонтаж» Рыженькин Леонид.

Также активным ходом идёт подготовка к установке судоходных арок. Это будет крайне непростой процесс, который с помощью компьютерного моделирования и проектировки разрабатывается специалистами объекта.

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«Для судоходных арок планируется целая спецоперация по их транспортировке и установке. На этот период даже планируется на время перекрыть фарватер. Сегодня плавсистема собирается на заводе в Севастополе («Севморзавод»), с помощью которой арки будут транспортироваться на фарватерный участок», — отмечает директор строительства.

Как оказалось, чтобы это осуществить необходимо порядка 72 часов хорошей погоды, поэтому мостостроители намерены на 5-7 дней закрыть судоходный проход на Керчь-Еникальском канале для того, чтобы плавсистему спозиционировать и поднять пролеты на готовые опоры. Ориентировочно это произойдёт в августе-сентябре 2017 года.

В целом, по словам начальника ФКУ «Упрдор «Тамань» Романа Новикова, до конца 2017 года будут завершены все опоры автодорожной части моста (288 опор), установлены пролетные строения на протяжении не менее 12 км, на 70% выполнены работы по монтажу плиты проезжей части и будет продолжаться погружение свай на железнодорожные части моста.

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Находясь в эпицентре строительства, отчётливо видно, насколько слажено работают мостостроители. Более 7000 человек по обе стороны берега возводят самый длинный мост в России, который называют не только стройкой века, но и дорогой жизни.

Напомним, уже в декабре 2018 года будет открыта автодорожная часть Керченского моста, а ровно через год — в декабре 2019 года — начнёт функционировать и железнодорожное сообщение.



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