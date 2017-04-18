Керченский мост: взгляд в будущее

Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника состоится культурно-просветительское мероприятие «Керченский мост: взгляд в будущее» в рамках проекта «Гостиная на Дворянской».

Жизнь стройки века — Керченского моста, уникального инженерного сооружения, ежеминутно фиксируется в новостях пресс-служб и находится на государственном контроле. «Строительство моста через Керченский пролив идёт с опережением графика, работы уже выполнены больше чем наполовину»,- докладывает министр транспорта РФ М. Соколов Президенту России В.В.Путину.

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Важность Керченского моста переоценить сложно, так же как масштабность и уникальность самого проекта. А какие перспективы ждут Керчь и самих керчан с запуском транспортного перехода? В эти дни в судьбах жителей одного из районов города – героя — жителей Цементной слободки, уже произошло поворотное жизненное событие, они переезжают в новые благоустроенные квартиры.

Керченский мост-герой сюжетов, дети и взрослые посвящают ему стихи и песни, его снимают со смотровых площадок и из космоса. Каждый миг его строительства замирает на полотнах художников: осенние зарисовки уже экспонируются на выставке «Крымский мост. Фантастическая реальность», открывшейся 22 марта в Картинной галерее, а работы, написанные на площадках строительства участниками весеннего пленэра, будут впервые представлены авторами на нашем мероприятии.



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