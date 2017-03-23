Керченский мост: ход строительства день за днем

За год Керченский мост значительно преобразился. Если еще в феврале 2016 года заказчики и исполнители только подписывали документы и утверждали план, то уже сегодня мост в Крым – это реально существующий объект, на котором трудятся около 7 тысяч человек.

Редакция KerchINFO.com с первых дней стройки рассказывала читателям о преображениях. Наши сотрудники оперативно демонстрировали фото и видео для того, чтобы каждый мог узнать об актуальных новостях со стройки века.

Сейчас, спустя год, мы решили провести аналогию. Что изменилось за столь незначительный, казалось бы, промежуток времени?

К 16 марта на острове Тузла было погружено уже 38 трубчатых свай – основных свай проекта. Спустя год – к 16 марта 2017 года – в грунт вбито 3110 таких свай.

12 апреля стало известно, что острове Тузла была возведена первая опора моста через Керченский пролив, предназначенная для автомобильной трассы. Для устройства опоры №173 понадобилось 400 тонн металлоконструкций и 250 кубометров бетона. http://kerchinfo.com/pervye-opory-kerchenskogo-mosta-na-tuzle.html

Уже 20 апреля строители моста через Керченский пролив возвели четыре опоры под пролеты автомобильной части транспортного перехода и три – под пролеты железнодорожной части.

Уже 30 мая Строители Крымского моста вбили уже более тысячи свай разного типа в его основание на сухопутных и морских участках строительства. Как сообщает инфоцентр «Крымский мост», тысячной стала призматическая свая в фундаменте опоры железной дороги на керченской стороне.

А 2 июня Строители завершили возведение второго временного рабочего моста от острова Тузла до судоходного канала на месте сооружения моста через Керченский пролив.

4 июля Министр транспорта России Максим Соколов совершил рабочую поездку на объекты инфраструктуры Керченского моста и проверил, как там выполняются строительные работы.

Министр транспорта своими глазами увидел погружение 80-метровой трубосваи, которая сделана без промежуточной сварки. Большинство таких свай собираются на стапеле и поднимаются краном на передвижную самоходную установку, применяемую вместо кондуктора. Рабочие проверяют правильное положение выставленных свай. Также Максим Соколов побывал в акватории Керченского пролива, где подходит к концу возведение 3 рабочего моста и разрабатываются площадки для погружения опор.

На 9 июля 2016 года обстановка на строительстве Керченского моста была такой: опоры 124ж готова, 126ж — залита. Опоры 164А, 165А — монтируют ригеля и опалубку. До введения в строй причальной стенки отсыпка опор прекращена. На Керченской стороне начали собирать судоходный пролет

11 августа строители Крымского моста приступили к возведению самых мощных опор конструкции, которые поднимут арочный пролет до необходимой высоты в 35 метров. Это позволит судам беспрепятственно проходить по Керченскому проливу и бесперебойно курсировать из Черного моря в Азовское.

Каждая из опор крепится 110 стальными сваями, а глубина погружения — достигнет 72 метров. Устойчивость, безопасность и надежность опор обеспечивает их расположение. Вертикально-наклонное положение сооружений позволяет решить проблемы, связанные с сейсмической активностью и сложной геологией.

20 сентября была установлена первая морская опора Керченского моста. Для возведения и бетонирования одной такой опоры требуется более 100 тонн металлических конструкций и 300 кубометров бетонной смеси.

Всего при строительстве моста планируется установить 173 морские опоры, в число которых войдут 87 железнодорожных и 86 автомобильных. До конца года на протяжении всего объекта планировалось возвести 10 морских опор.

В 20-х числах октября прошлого года на острове Тузла на одном из участков строительства транспортного перехода через Керченский пролив начаты работы по сооружению плиты проезжей части. Монолитная конструкция сформирована на четырех пролетах автодорожного моста. В будущем на ее поверхность будет уложено дорожное покрытие.

В начале ноябре, несмотря на сезон штормов, строительство транспортного перехода через Керченский пролив шло полным ходом. По сообщению пресс-службы Керченского моста, на разные глубины погрузили уже более трёх тысяч свай. По состоянию на начало ноября готовы уже 164 автомобильные и железнодорожные опоры, еще 137 опор находятся в работе.

Состоянием на 17 ноября 2016 года в акватории уже было погружено более 300 трубосвай, в том числе на фарватерных опорах почти 60 трубосвай. Для работ в акватории используется 10 комплексов – так называемых УПСов.

Строители на тот момент возвели 175 опор для Крымского моста из 595 предусмотренных по проекту и ещё более 140 опор находились в работе.

В осенне-зимний период мостостроителями были направлены все силы на сборку сухопутных участков. Ведь за всю зиму было более 1000 штормовых часов.

На 18 января 2017 года специалисты установили 220 опор и 3700 свай. Полностью готовы уже 220 опор, более 170 находятся в работе, погружено более 3700 свай. Также рабочие собрали почти 5000 тонн металлоконструкций из почти 10 тысяч тонн металлоконструкций обеих арок.

7 февраля 2017 года арочные пролеты Крымского моста – автодорожный и железнодорожный – собраны наполовину. На стендах укрупнено почти 5,5 тысяч из 10 тысяч тонн блоков. Это конструкции, на которых будет устроена проезжая часть для автомобильного и железнодорожного транспорта. Строители готовятся к следующему этапу сборки – установке арочных сводов – архитектурной доминанте мостового сооружения.

Уже готовы 244 опоры из 595, предусмотренных на объекте. В работе на данный момент более 150 опор. Погружено около 4000 свай трех типов. Опущено на опоры 28 пролетов, сегодня в работе – почти 60 пролетных строений.

22 февраля в Керчи состоялось торжественное открытие мемориальной таблички на закладном камне, приуроченное к началу строительства автомобильных подходов к Керченскому мосту. С этого дня в Керчи начались активные работы по строительство автомобильных подходов в мосту.

В наиболее сложный зимний период мостостроителям помогали ледоколы. Важно отметить, что вопреки желаниям злопыхателей, ни мороз, ни снег, ни лёд – не смогли повредить мост или же замедлить его возведение.

Состоянием на 2 марта 2017 года уже готовы 256 опор, в том числе 197 опор автодорожного моста. Более 160 опор – в работе.+ Погружены более 4150 свай из 7000 свай трех типов, предусмотренных проектом. В том числе погружено почти 3 тысячи трубосвай – основных свай проекта (это более 192 км стальной трубы).

Собрано 39 пролетных строений (более 26 тысяч тонн металлоконструкций из 230 тыс тонн, предусмотренных по проекту). В работе – более 60 пролетных строений. Собрано более 5700 тонн металлоконструкций арочных пролетных строений (из почти 10 000 тонн). Работы по сооружению железобетонной плиты проезжей части ведутся на таманской стороне и на острове Тузла: участки между опорами 8 – 16, 43 – 47, 169 – 179.

Вот так прошел год строительства Керченского моста.

А что на мосту сейчас?

Итак, к 16 марта 2017 года готовы 267 опор из 595, предусмотренных проектом, в том числе 204 опоры автодорожного моста. В работе – более 160 опор. Собрано 39 пролетных строений автодорожного и железнодорожного мостов из 593, предусмотренных проектом. Это более 28,2 тысяч тонн металлоконструкций из 230 тысяч тонн. В работе – более 70 пролетных строений.

Работы по устройству железобетонной плиты проезжей части автодорожного моста ведутся на таманской стороне и на острове Тузла в общей сложности на пролетах между 26 опорами. Готово 5 тысяч кубометров из почти 63 тысяч.

Как мы видим, мостостроители активно трудятся на стройке века, с каждым месяцев демонстрируя значительные преображения. Столь слаженная работа, безусловно, вселяет надежду в то, что уже в декабре 2018 года автомобильная часть моста будет сдана, а ровно через год и пустят и железнодорожное сообщение.



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