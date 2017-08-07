Керченский мост: железнодорожная арка скоро отправится на фарватер

На строительстве Керченского моста продолжается одна из самых сложных операций — транспортировка арок моста на фарватерные опоры. На данный момент строители моста в Крым выкатили с помощью специальных устройств железнодорожную арку на специальный пирс, с которого позже арка будет погружена на понтоны и перевезена на фарватер.

Сроки этой технологической операции зависят и от погоды: сильный ветер или волнение на море сделают невозможной транспортировку огромной и тяжелой конструкции по морю на фарватер Керчь-Еникальского канала.

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На фарватере в свою очередь кипит работа: достраиваются фарватерные арки автомобильной части Крымского моста. Фарватерные арки железнодорожного моста уже оборудованы вспомогательными устройствами, на которые временно будет установлена арка.

На суше тем временем кипит работа по строительству автоподходов к Керченскому мосту. И если на участке, непосредственно примыкающему к выходу моста на керченский берег, пока идут земляные работы, то в районе бывшего завода «Альбатрос» строители укладывают уже асфальтовое покрытие.

Не забывают рабочие и о строительстве железной дороги. В районе Керчи продолжается строительство километрового туннеля и необходимой инфраструктуры для того, чтобы путешествие из материковой России в Крым и обратно было комфортным и безопасным.

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