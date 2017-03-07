Керченский мост: женский взгляд на стройку века

В преддверие Международного женского дня представительницы прекрасного пола, задействованные в строительстве мостового перехода через Керченский пролив, поделились своими историями и впечатлениями по поводу своего участия в этом масштабном инфраструктурном проекте. Информация предоставлена инфоцентром «Крымский мост».

Ольга Денисова из Санкт-Петербурга – машинист крана. На стройке моста женщина работает на гусеничном 300-тоннике: строит морские опоры, перемещает секции свай и крупнотоннажные сваебойные молоты. «Крановщиком работаю уже лет 30. Не отпускают меня эти машины. Начинала на Казахстанской Магнитке. Потом была лесная промышленность и строительство мостов и дорог в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Помню момент, когда первый раз поднялась на кран. Сразу поняла: мое. Я люблю высоту. В казахских степях стоит знаменитый Байконур, с которого и женщины летали в космос. Какой же это адреналин! Сто раз слышала, что кран – это не женское дело, и сто раз доказывала, что я – на своем месте. Сдавала экзамены, повышала квалификацию. Работа на этой большой стройке лично для меня – это новая профессиональная победа. Кстати, тяга к тяжелой технике и строительству у нас — дело семейное. Мой сын недавно получил удостоверение машиниста экскаватора, а дочь работает геодезистом», – рассказывает Ольга.

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Директор Научно-исследовательского института диагностики Светлана Боханова приехала на стройку моста из Москвы. В разные годы проводила испытания разных мостов, в том числе моста через Неву на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге, через пролив Босфор Восточный на остров Русский, через бухту Золотой рог во Владивостоке, через Оку на обходе Мурома, Живописного моста с арочным пилоном через реку Москву и других. По словам специалиста, участие в проекте моста через Керченский пролив для нее – это, прежде всего, «огромный багаж новых знаний, знакомство и сотрудничество с интересными людьми и профессионалами своего дела», а также «вклад частички своей души в общее строительство такого важного и нужного для страны объекта».

«Свая, опора, пролет – любой элемент моста не будет сдан в эксплуатацию без детальной проверки. Приемочные статические и динамические испытания с помощью специального оборудования – моя работа на строительстве Крымского моста. Помню, как два года назад мы установили первый испытательный стенд на Тузлинской косе. Еще до начала стройки проверяли там несущую способность грунта. Наблюдали, насколько надежно этот грунт держит сваю. Такие испытания могут длиться несколько суток подряд. Приходится в буквальном смысле жить рядом с приборами и датчиками. Это сложная, напряженная работа, но я люблю эту работу. Вся моя жизнь неразрывно связана со строительством уникальных и технически сложных мостовых сооружений», – делится впечатлениями Светлана Боханова.

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Надежда Владимирова из Чебоксар – арматурщик по профессии. Говорит, сидеть дома и вязать варежки – это совсем не для нее. Поэтому на строительстве моста женщина «вяжет» арматуру. «Мне по душе – работа на производстве, в коллективе. Несколько лет работала на кране на тракторном заводе в Чувашии. Потом меня позвали в мостоотряд, потребовался крановщик. Вместе с этим отрядом приехала на стройку Крымского моста. Здесь предложили вязать арматуру для опор. Попробовала, получилось, – рассказывает Надежда. – Со мной в одной вахте работает коллега Тамара, она тоже из Чебоксар. Работаем среди мужчин, которые всегда помогут, подскажут. Дома ждет семья. У меня – два сына, моя гордость. Старший интересуется музыкой, младший – водитель. Скучаю по ним, конечно. Стараюсь по жизни всего добиваться, прежде всего, ради своих детей».

Техник бетонной лаборатории Рауза Файзулина из Ташкента отвечает за качество бетона на стройке моста. В лаборатории она испытывает образцы на морозостойкость, водонепроницаемость. «В студенческие годы испытывала себя: работала геологом. Экспедиции, палатки, природа. Много романтики в этой профессии, – вспоминает женщина. – По семейным обстоятельствам уехала в Ташкент, где устроилась на завод крупнопанельного домостроения. Потом вернулась в Россию и уже почти 10 лет работаю с бетоном в составе мостоотряда». Строительство моста в Крым для Раузы Файзулиной, по ее же словам, – проект особенный.

«Внимание к этой стройке огромное. Друзья звонят, говорят, видели мост по телевизору. Я стараюсь об этом не думать. Просто делаю свое дело и делаю на совесть», – говорит специалист.

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Инженер-геолог Мария Маслова приехала на стройку моста из Бугуруслана. Раньше работала на Кавказе, в Крыму, на Алтае. В проект строительства моста в Крым Мария попала вместе с командой инженеров-геологов, с которой работает с первых дней после окончания университета. «Мы в числе первых начинали этот проект. Изучали несущую способность грунта до прихода строителей и техники. Бурили скважины, отбирали монолит из них. Считаю, что нашей команде невероятно повезло. Когда вижу мост в новостях, испытываю особое чувство, чувство сопричастности к большому, историческому проекту», – рассказывает женщина.

Екатерина Леонова из Ростова-на-Дону отвечает за охрану труда – следит за выполнением правил безопасности на одном из участков. Говорит, это вторая большая стройка в моей жизни. Три года Екатерина работала на строительстве олимпийских объектов в Сочи. «В строительство пришла не сразу. В университете изучала мировую экономику, потом пробовала себя в туристической отрасли, в телекоммуникациях. И все это время я училась работать с людьми, с разными людьми – простыми и сложными. Почему все-таки строительство? Это не рутина длиной в смену. Это большое, серьезное дело, которое требует всегда быть ответственной, собранной, внимательной, тактичной, в меру строгой, и, конечно, здесь важно хорошо выглядеть. Настоящая дипломатия, пусть не за круглым столом, а на стройплощадке. Я люблю свою работу и горжусь тем, строю мост в Крым», – утверждает специалист.

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Оксана Фурсова – ведущий инженер по охране окружающей среды ФКУ Упрдор «Тамань». Эколог следит за тем, чтобы строительство моста соответствовало природоохранным стандартам. «Стройка идет в акватории, так что большое внимание уделяем морской среде и ее обитателям. А на таманском берегу, на озере Тузла еще и местам обитания перелетных птиц, в том числе краснокнижных. И обо всех мы стараемся позаботиться. Да и про строителей не забыть. Ведь объект очень важный, тут нужна хорошая хозяйская рука, и не одна», – отмечает Оксана. По ее словам, к женщинам на стройке транспортного перехода особое отношение, наверное, потому что представительниц прекрасного пола здесь не так много.

«Тем не менее, в первую очередь, мы делаем одно общее дело – строим мост, поэтому все здесь строители и коллеги. Я в профессии с 1996 года. Объездила всю Россию. Работала на строительстве восточного нефтепровода (трубопроводная система «Восточная Сибирь-Тихий океан»), Балтийской нефтепроводной системы, а теперь такой большой и серьезный объект – Крымский мост. Семья уже привыкла и понимает. Дома ждут дочь и сын», – рассказывает она.



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