Керченский наркодилер отсидит 11 лет

Керчанина приговорили к 11-ти годам лишения свободы и обязали заплатить штраф в полмиллиона рублей. Такое наказание мужчина получил за продажу наркотиков в крупном размере.
Керченский городской суд вынес такой приговор в отношении 45-летнего местного жителя.Согласно данным пресс-службы прокуратуры Республики Крым, мужчина признан виновным в совершении нескольких преступлений, относящихся к сбыту наркотических средств в крупном размере.
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Установлено, что осужденный продавал наркотики и их прекурсоры на территории Керчи.
Теперь керчанину предстоит 11 лет строгого режима и лишиться 500 тысяч рублей в пользу государства.
Напомним, завтра последний день антинаркотической акции в Крыму «Сообщи, где торгуют смертью!». Данное мероприятие уже дает неплохие результаты. Так, например, в Ленинском районе полицейские изъяли у местного жителя 12 килограммам конопли.
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