Керченский Общественный совет провел юбилейное заседание

Члены Общественного совета Керчи собрались в 25 раз. Юбилейное заседание прошло при участии Николая Гусакова.
В ходе заседании глава муниципального образования рассказал членам совета планы городской администрации. Николай Гусаков заметил, что роль общественности в процессе формирования гражданского общества неоценима и пообещал помощь в решении проблемных вопросов.
Также глава муниципального образования сообщил о том, что Городской совет, Общественный совет и Администрация г. Керчи будут продолжать совместную работу совместно, направленную на благо города-героя Керчи.
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Кроме того, на заседании был рассмотрен ряд важных для керчан вопросов, среди которых: развитие культурных объектов города, результаты кадастрирования парков и скверов, создание Керченского Морского кадетского корпуса.
Также участники заседания обсудили муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности» и программу проведении Дня города Керчь.
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