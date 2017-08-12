Керченский Общественный совет провел юбилейное заседание

Члены Общественного совета Керчи собрались в 25 раз. Юбилейное заседание прошло при участии Николая Гусакова.

В ходе заседании глава муниципального образования рассказал членам совета планы городской администрации. Николай Гусаков заметил, что роль общественности в процессе формирования гражданского общества неоценима и пообещал помощь в решении проблемных вопросов.

Также глава муниципального образования сообщил о том, что Городской совет, Общественный совет и Администрация г. Керчи будут продолжать совместную работу совместно, направленную на благо города-героя Керчи.

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Кроме того, на заседании был рассмотрен ряд важных для керчан вопросов, среди которых: развитие культурных объектов города, результаты кадастрирования парков и скверов, создание Керченского Морского кадетского корпуса.

Также участники заседания обсудили муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности» и программу проведении Дня города Керчь.

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