Керченский общественный совет выступит в Госдуме с докладом

Керченский общественный совет приглашен на парламентские слушания в Госдуму. Уже завтра председатель городского общественного совета Галина МАЗИЛОВА выступит в Москве с докладом перед депутатами парламента.

В соответствии с Планом мероприятий Совета Федерации Фед. собрания РФ на осеннюю сессию 2017 года состоятся парламентские слушания на тему «Совершенствование механизма взаимодействия структур гражданского общества и граждан Российской Федерации с органами государственной власти».

Доклад председателя Керченского общественного совета Галины МАЗИЛОВОЙ на тему «Реализуемые общественными формированиями принципы социальной политики на примере муниципального образования город-герой Керчь» уже поставлен в повестку дня.

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Галина Борисовна рассказала, что в докладе рассказывается о том, что сегодняшняя социальная политика немного заангажирована, поэтому нет активных проявлений социальной инициативы. В трудные девяностые были утеряны те человеческие факторы, которые объединяли всех граждан:

«Поэтому нужно воспитывать общество, максимально готовить наши слои социальные к тому, чтобы инициативу проявлять, чтобы чувствовать плечо, чтобы это было чувство соседа, брата. Это то, что нам очень нужно. Позиция нашего общественного совета – повернуться лицом к обществу и максимально притянуть к себе все слои социального общества и помочь ему организоваться, структурироваться и прогрессировать. Чтобы власть слышала нас, а мы слышали власть», – отметила Галина МАЗИЛОВА

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