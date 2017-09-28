Керченский «Океан» узнал соперника в кубковом турнире

Сегодня, 28 сентября 2017 года в штаб-квартире Крымского футбольного союза состоялась очередная церемония жеребьевки Кубка КФС сезона-2017/18. В турнире примут участие 16 команд, в том числе и футбольный клуб «Океан» Керчь.

По результатам проведенной жеребьевки были сформированы пары соперников. Керченским футболистам выпало сыграть с ФК «Саки». По правилам турнира эта стадия Кубка КФС будет состоять из одного матча. Все матча пройдут на полях команд-любителей в один день – 18 октября 2017 года.

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С учетом того, что 14-го и 22-го октября состоятся очередные матчи Премьер лиги Крымского футбольного союза, керченским футболистам придется провести 3 игры за 9 дней. Ситуация осложняется тем, что все эти три игры — выездные. Что будет делать в этой ситуации тренерский штаб «моряков» журналисту КерчьИНФО рассказал главный тренер ФК «Океан» Керчь Олег Станиславович ЛЕЩИНСКИЙ.

«Во всех матчах мы будем играть на победу. А вот кто выйдет в основе — это будет видно ближе к играм. Дело в том, что у нас в команде уже появились травмированные и больные футболисты, поэтому кто будет лучше готов, тот будет выходит на футбольное поле и биться за победу».

Все пары 1/8 финала Кубка КФС

ФК “Артек” (Ялта) – ФК “Крымтеплица” (Молодежное)

СГ ПФК “Севастополь” – ПФК “Кызылташ” (Бахчисарай)

ФК УОР (Краснолесье) – ФК “Евпатория”

ФК “Кызылташ-2” (Бахчисарай) – ФК “Севастополь”

ФК “Спартак-МАИБ” (Джанкой) – ФК “Кафа” (Феодосия)

ФК “Мрия-Авангард” (Ялта) – ФК “ТСК-Таврия” (Симферополь)

ФК “Гвардеец” (Гвардейское) – ФК “Рубин Ялта”

Локальный успех на этой стадии турнира может одержать команда «Гвардеец», которая будет играть с аутсайдером Премьер лиги КФС ялтинским «Рубином». Исходы остальных матчей — очевидны. С большой долей вероятности можно предсказать победы остальных профессиональных клубов Крыма.

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