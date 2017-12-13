Керченский «Океанчик» поздравил сборную России по футболу

Воспитанники керченского футбольного клуба «Океанчик» принимают участие в конкурсе от Российского Футбольного союза. Самые маленькие футболисты поздравили сборную страны с наступающим Новым годом.

РФС запустил конкурс, в котором футболисты сборной России обещают исполнить детские мечты. Согласно условиям конкурса юные спортсмены страны могут отправить письмо или видеообращение, где нужно указать, какой подарок они хотели бы получить на Новый год.

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Детский футбольный клуб «Океанчик» уже подготовил и отправил свой видеоролик. Маленькие спортсмены, которые совсем недавно сделали первые шаги в своей жизни, уже лихо справляются с футбольным мячом. Они рассказали о том, как проходят их тренировки, чему уже успели научиться.

Воспитанники «Океанчика» поздравили Российскую сборную по футболу с наступающим праздником и пожелали больше побед.

Самые маленькие футболисты Керчи поделились своими желаниями к Новому году – футбольный мяч и кукла барби. Эти вещи сегодня вполне доступны практически каждому. Но гораздо приятнее получить такой подарок от «Деда Мороза» из сборной страны.

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