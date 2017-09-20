Паром «Керченский-2» вернулся в строй

Сегодня на Керченской паромной переправе возобновил работу автопассажирский паром «Керченский-2», находившийся в плановом ремонте для подтверждения соответствия класса Российского Речного Регистра, сообщает пресс-служба паромной переправы.

Судно было построено в 1978 году на Рижском Судостроительном Заводе специально для работы на Керченской переправе.

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Паром ледового класса «Керченский-2», вместимостью 20 автомобилей будет работать на автопаромной линии Керчь-Кавказ для перевозки автотранспорта до 7,5 тонн, в целях сокращения времени перевозки малотоннажных транспортных средств и уменьшения нагрузки на пассажирскую линию.

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