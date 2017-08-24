Керченский пляж превращается в мусорную свалку

Санитарно-гигиеническое состояние пляжа в Аршинцево оставляет желать лучшего. Вместо песка на его территории лежат груды мусора.

В редакцию сайта KerchINFO.сom пришло письмо от возмущенной и отчаявшейся читательницы. Обращение местной жительницы касается санитарно-гигиенического состояния пляжа, находящегося в районе остановки «Пионерская».

Территория пляжа медленно, но верно превращается в настоящую мусорную свалку со всеми прилагающимися «особенностями»: грязью, неприятным запахом и стаями бродячих собак.

По словам керчанки, не последнюю роль в «достижении» такого запущенного состояния играет торговая палатка, расположенная на пляже.

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«Уже не первый год на пляже стоит торговая палатка. Думаю, что без разрешения администрации ее не могли бы самовольно установить. Значит, кроме прав на торговлю пивом и шашлыками, у предпринимателя есть и обязанности. И первая обязанность соблюдать санитарные нормы, не позволяющие загрязнять природу и окружающую среду», — комментирует читательница KerchINFO.com.

Местная жительница просит администрацию города обратить пристальное внимание на состояние пляжа и в ближайшие сроки устранить свалку, которая отпугивает керчан и гостей города от места отдыха.

Также редакция сайта KerchINFO.com просит жителей города соблюдать санитарные нормы и не мусорить в общественных местах. Помните, что чистота нашего родного города Керчь зависит от действий каждого из нас.

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