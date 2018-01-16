Керченский пляж стал чище

Чистый пляж Сморжевского. Коммунальщики убрали мусор прибрежную зону отдыха. Керчане благодарят журналистов КерчьИНФО.

На днях к нам обратились керчане, с просьбой опубликовать фотографии замусоренного пляжа. По фото было видно, что люди выкидывают мусор в урны, которые просто никто не убирает.

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Журналисты КерчьИНФО всегда стараются не просто опубликовать такую информацию, но и решить проблему. Мы позвонили главному специалисту керченского отдела благоустройства Юлии ПЕТРЕНКО. Она рассказала в чем причина.

Но бездействовать коммунальные службы не стали – пляж убрали.

Новые фото Людмилы БАХАРЕВОЙ радуют сотрудников редакции КерчьИНФО и наших читателей.

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