Керченский пляж стал чище

Чистый пляж Сморжевского. Коммунальщики убрали мусор прибрежную зону отдыха. Керчане благодарят журналистов КерчьИНФО.
На днях к нам обратились керчане, с просьбой опубликовать фотографии замусоренного пляжа. По фото было видно, что люди выкидывают мусор в урны, которые просто никто не убирает.
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Журналисты КерчьИНФО всегда стараются не просто опубликовать такую информацию, но и решить проблему. Мы позвонили главному специалисту керченского отдела благоустройства Юлии ПЕТРЕНКО. Она рассказала в чем причина.
Но бездействовать коммунальные службы не стали – пляж убрали.
Новые фото Людмилы БАХАРЕВОЙ радуют сотрудников редакции КерчьИНФО и наших читателей.
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