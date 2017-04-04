Керченский поэт Георгий Шенгели: презентация книги автора

28 марта журналисты KerchINFO.com побывали в центральной библиотеке им. Белинского на презентации книги выдающегося керчанина, поэта «серебряного века» Георгия Аркадьевича ШЕНГЕЛИ. На мероприятие собрались почти все представители школьных библиотек. Кроме того пришли дети — победители ноябрьского конкурса чтецов стихотворений автора, которые в процессе были награждены дипломами.

«Мы мало знали об этом авторе. К сожалению его произведения долгое время были закрыты для публики. Поскольку у автора нет катастрофических фактов биографии, то он не был широко известен читателю. Но сейчас возвращается многое. В том числе возвращаются и поэты молодого «серебряного века», ранее по тем или иным причинам забытые русской литературой. Наш сегодняшний герой – Георгий Аркадьевич Шенгели, именно из них. Кроме того, что он талантливый поэт, он ещё и переводчик, и автор солидных литературоведческих изданий. Мало кто знал, что он родился в Керчи. Но это сразу можно понять, открыв его книгу и увидев стиль его строки. Сегодня это имя надо возвращать. Его творчество должно быть доступно широкой публике. Для нас, для керчан, это имеет особое значение. Это вопиющая несправедливость, что он неизвестен в первую очередь хотя бы среди соотечественников. И тогда наша литературная студия «Депо Пегаса» приняла решение выпустить научно-популярное методическое пособие о Георгии Шенгели для старшей школы и филологического факультета», – рассказывает один из руководителей молодежной литературной студии «Депо Пегаса» Злата АНДРОНОВА.

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Для издательства книги «И снова я в моем Пантикапее» молодое литературное объединение очень долго искало денежные средства. Было несколько обращений к городским властям, но всё безрезультатно. На помощь отозвался севастопольский благотворительный фонд «Чужого горя не бывает». С помощью керченского филиала фонда (руководитель СМОГОЛЬ Олег) активисты планируют установить мемориальную доску Георгию Аркадьевича Шенгели. Она ещё не смонтирована, идет процесс согласования необходимых документов, чтобы всё было законно и официально.

Научно-популярное методическое пособие «И снова я в моем Пантикапее» было отпечатано в севастопольском издательстве. Тираж 200 – в мягкой обложке и 50 – в твёрдом переплёте. Целью издания является бесплатная и безвозмездная передача печатных методических изданий по всему гуманитарному профилю: в библиотечные фонды школ, ВУЗов и общественных организаций полуострова, также небольшая часть тиража уйдёт на континент.

Сегодня автора нет с нами, он ушёл из жизни 15 ноября 1956 года, но благодаря фонду «Чужого горя не бывает» и литературной студии «Депо Пегаса», его творчество навсегда увековечено в книге «И снова я в моем Пантикапее».



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