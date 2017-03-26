Керченский политех провел родительское собрание

25 марта 2017 г. в Керченском политехническом колледже прошло общколеджевое родительское собрание.

Перед родителями студентов колледжа выступили психолог, которая подняла тему экстремизма в молодежной семье, признаки его выявления и начальник отдела по делам несовершеннолетних 3-го отделения полиции Управления МВД России по г. Керчь, капитан САПЕЛЬНИКОВ Е.П., который обратил внимание родителей на опасные игры в интернете, их летальный исход. Ещё напомнил о правах и обязанностях родителей, закрепленными в нормативно-правовых актах Российской Федерации, дал рекомендации по воспитанию детей.

Читайте: Студенты Керченского политеха хотят сделать город чище

С информацией об учебной деятельности студентов, их творческих и спортивных способностях выступали заместители директора, заведующие отделениями.

Директором колледжа доведены до сведения родителей перспективы его развития и укрепления материально-технической базы учреждения.

12-ти родителям лучших студентов были вручены благодарственные письма. Общеколледжевое родительское собрание завершилось выступлением студентов с вокальными номерами.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

