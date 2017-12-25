Керченский политех «роет себе яму»

Разрытые траншеи возле Керченского политехнического колледжа стали причиной очередной жалобы местных жителей. Керчане интересуются, когда закончат, начатые осенью, работы. Журналисты КерчьИНФО нашли ответственных за данную недоработку.

Вот, что пишут пользователи социальных сетей: «Работы так и не завершили. И огромная яма-траншея вокруг. Также там повреждена водяная труба и уже несколько месяцев льётся вода. В месте вырытой канавы, учащимися ранее были посажены деревья с памятными табличками, где подписаны группы, которые сажали. Часть этих деревьев повреждены и погибли. Вот как-то так. Получается, тепловые трубы отапливают улицу, а питьевая вода льётся под ноги».

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По просьбе журналистов КерчьИНФО сегодня на место выезжали сотрудники Водоканала, они подтвердили, что возле колледжа порыв, и трубы отопления не зарыты. Однако, эти за эти коммуникации отвечает учебное учреждение. В Водоканале пояснили, что разговаривали с завхозом колледжа, он пообещал «взяться» за проблему. Когда трубы зароют, не уточнили. Правда на предприятии отметили, что если колледж будет не в силах самостоятельно устранить порыв, руководство Политеха может обратиться в Водоканал, тогда работники за отдельную плату устранят порыв.

Фото: социальные сети



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