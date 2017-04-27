Керченский политехнический колледж приглашает абитуриентов

На 2017-2018 учебный год колледж будет вести набор на программы специалистов среднего звена на основе ФГОС СПО на базе основного общего и среднего общего образования:

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Техник

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям). Техник-механик

Технология машиностроения. Техник

Аналитический контроль качества химических соединений. Техник

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). Бухгалтер

Земельно-имущественные отношения. Специалист по земельно-имущественным отношениям

Операционная деятельность в логистике. Операционный логист

Право и организация социального обеспечения. Юрист

Технология продукции общественного питания. Техник-технолог

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. Товаровед-эксперт

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. Технолог-конструктор

А также на программы квалифицированных рабочих, служащих: «Повар, кондитер», «Парикмахер».

Формы обучения: очная и заочная; за счет средств республиканского бюджета и договоров об оказании платных образовательных услуг. Студентам-бюджетникам выплачивается стипендия.

Приём документов на очную форму обучения с 15 июня по 15 августа, на заочную – с 15 июня по 25 августа. Поступление без экзаменов.

Иногородним студентам предоставляется общежитие. По окончанию обучения студенты получают диплом о среднем профессиональном образовании. Заключены договора о сотрудничестве с ВУЗами России на предмет продолжения обучения, с предприятиями – на прохождение практик и трудоустройства. При выпуске студентам выдаётся направление на трудоустройство.

Студенты Керченского политехнического колледжа участники, призёры и победители региональных, всероссийских олимпиад и конкурсов. Лучшим из них дополнительно выплачивается стипендия Правительства РФ. Лидеры самоуправления колледжа участвуют в многочисленных семинарах и тренингах. Преподавательский состав имеет республиканские и государственные награды. Сайт колледжа призер и победитель регионального, всероссийского и международного конкурсов. Работают многочисленные творческие и спортивные студии и секции.

Краткая история:

ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» создан распоряжением Совета министров Республики Крым № 1326-р от 09.12.2014 г. «О создании Государственных бюджетных учреждениях Республики Крым».

Был открыт в 1930 году как Керченский горно-металлургический техникум. До 1952 г. был единственным средним специальным учебным заведением города и являлся основной базой для получения технических специальностей. За годы существования колледж подготовил более 20 тысяч специалистов.

Керченский политехнический колледж имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности в соответствии с требованиями Российской Федерации и аккредитационные свидетельства.

С 01.01.2017 г. к колледжу присоединен Керченский техникум сферы обслуживания.

Адрес: 298306, г. Керчь, ул. Войкова, д. 1

(проезд маршрутками: 1, 18, 19, 24, 35, 36, 40, 41; троллейбусом; ост. «Фабрика кухня»).

Тел./факс: (36561) 6-75-96, 6-75-94 / 6-75-96.

Все вопросы по поступлению в ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» Вы можете задать по телефону +7 978 765 84 28, для сообщений доступны Viber и WhatsApp.

E-mail: 085@crimeaedu.ru, kerchpoliteh@crimeaedu.ru

Сайт: kerchpoliteh.ru Группа в ВК: vk.com/kerchpoliteh1930

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

