Керченский предприниматель «заразился добрым делом»

Городское отделение МОО МСП «Новая Формация» оказывает благотворительную помощь. Под эгидой акции «Заразись добрым делом» керченский предприниматель подарил медицинскому колледжу 13 новых компьютерных столов.

Работа общественной организации «Новая Формация» направлена на решение острых актуальных вопросов из самых разных сфер, с которыми сталкиваются предприниматели в своей повседневной практике ведения бизнеса. Данная организация объединяет предпринимателей малых и средних по городам России и Крыма. Создана она год назад. За это время открылись отделения в нескольких регионах России. До конца года планируется открыть местные отделения во всех городах полуострова.

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Работа данной организации разбивается на 3 составляющие – помощь малому и среднему бизнесу, благотворительность и социальная активность.

Председатель местного отделения Николай ДУБИНИН рассказал подробнее о подарке для керченского медицинского колледжа:

«Этот подарок предоставил предприниматель, который пожелал сделать это анонимно. Его нет ни на фото, не указаны его данные. Ему понравилась наша организация, возможно, вскоре он станет ее членом», – сообщил председатель местного отделения МОО МСП «Новая Формация».

Также он отметил, что это не первая и не последняя акция. Организация оказывала помощь керченскому интернату. За средства неравнодушных и активных предпринимателей установили несколько детских площадок по Крыму. На данный момент местное отделение МОО МСП «Новая Формация» сотрудничает с городским обществом инвалидов – собираются новогодние подарки для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Николай ДУБИНИН рассказал, что и сейчас организация проявляет социальную активность в Керчи:

«Мы взяли шефство над поклонным крестом при въезде в Керчь от паромной переправы. Провели первоначальные работы по облагораживанию, планируем отремонтировать лестницу. Уже заказали материалы. Но сейчас пока погода не позволяет продолжить работы».

Председатель керченского отделения МОО МСП «Новая Формация» отметил, что организация объединяет активных и думающих людей, которые готовы не только зарабатывать деньги, но и нести социальную нагрузку.

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