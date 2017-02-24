Керченский проект StandUP Жора собрал аншлаг

Новое юмористическое шоу «StandUPЖора» приобрело популярность у керченского зрителя. Стендап-проект собрал полный зал любителей искрометного юмора и импровизации. Колкие шутки, остроумные комментарии ведущих, оригинальные выступления стендаперов — всё это создало невероятно лёгкую и позитивную обстановку всего вечера.

В Керчи, 23 февраля, в просторном зале диско-холла «Камелот» состоялся аншлаг: многие столики были забронированы заблаговременно, а у барной стойки не было ни одного свободного стула. Многие керчане пришли в диско-холл, чтобы насладиться качественным юмором и получить море позитивных эмоций.

Керченского зрителя в рамках шоу веселили Александр Нинидзе, дуэт «Неслужили», Данил Блинов — участник «Открытого Микрофона» на ТНТ и Леонид Кулаков — участник «Comedy БАТТЛа» в составе дуэта «По Братски», Ольга Дронова и Никита Краснолуцкий.

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Как отметил один из выступающих стендаперов, Леонид Кулаков: «В Керчи — самый тёплый зритель!». Гости «Камелота» принимали шутки на «ура», охотно участвовали в розыгрыше различных подарков и скидочных сертификатов и, конечно же, поддерживали юмористов аплодисментами.

Хорошее настроение зрителей увеличивалось с каждым выступлением стендаперов. Выступавшие в конце шоу Леонид Кулаков и Данил Блинов просто «порвали» зал своими шутками и импровизациями. Из керченских комиков больше всех аплодисментов собрала единственная девушка Ольга Дронова.

Шоу закончилось большой фотосессией, потому что всем хотелось сделать селфи с теми, кто смешил присутствующих на протяжении вечера и поблагодарить за незабываемую атмосферу.

Следующий выпуск керченского stand up клуба состоится в марте. Следите за анонсами на сайте KerchINFO.com, и вы всегда будете в курсе самых модных и интересных событий Керчи!

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