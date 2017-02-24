Керченский проект StandUP Жора собрал аншлаг

Керченский проект StandUP Жора собрал аншлаг
Февраль 24 11:08 2017

Новое юмористическое шоу «StandUPЖора» приобрело популярность у керченского зрителя. Стендап-проект собрал полный зал любителей искрометного юмора и импровизации. Колкие шутки, остроумные комментарии ведущих, оригинальные выступления стендаперов — всё это создало невероятно лёгкую и позитивную обстановку всего вечера.

В Керчи, 23 февраля, в просторном зале диско-холла «Камелот» состоялся аншлаг: многие столики были забронированы заблаговременно, а у барной стойки не было ни одного свободного стула. Многие керчане пришли в диско-холл, чтобы насладиться качественным юмором и получить море позитивных эмоций.

 

Керченского зрителя в рамках шоу веселили Александр Нинидзе, дуэт «Неслужили», Данил Блинов — участник «Открытого Микрофона» на ТНТ и Леонид Кулаков — участник «Comedy БАТТЛа» в составе дуэта «По Братски», Ольга Дронова и Никита Краснолуцкий.

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Как отметил один из выступающих стендаперов, Леонид Кулаков: «В Керчи — самый тёплый зритель!». Гости  «Камелота» принимали шутки на «ура», охотно участвовали в розыгрыше различных подарков и скидочных сертификатов и, конечно же, поддерживали юмористов аплодисментами.

Хорошее настроение зрителей увеличивалось с каждым выступлением стендаперов. Выступавшие в конце шоу Леонид Кулаков и Данил Блинов просто «порвали» зал своими шутками и импровизациями. Из керченских комиков больше всех аплодисментов собрала единственная девушка Ольга Дронова.

Стендап «Жора». Фотоотчёт 23 февраляСтендап «Жора». Фотоотчёт 23 февраляСтендап «Жора». Фотоотчёт 23 февраляСтендап «Жора». Фотоотчёт 23 февраляСтендап «Жора». Фотоотчёт 23 февраляСтендап «Жора». Фотоотчёт 23 февраля

Стендап «Жора». Фотоотчёт 23 февраля

23 февраля новое юмористическое шоу Керчи «StandUPЖора» провело второй выпуск своего клуба. Мероприятие, прошедшее в просторном зале диско-холла «Камелот», собрало полный зал любителей юмора и импровизации. Участие в шоу приняли керченские резиденты...

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Шоу закончилось большой фотосессией, потому что всем хотелось сделать селфи с теми, кто смешил присутствующих на протяжении вечера и поблагодарить за незабываемую атмосферу.

Следующий выпуск керченского stand up клуба состоится в марте. Следите за анонсами на сайте KerchINFO.com, и вы всегда будете в курсе самых модных и интересных событий Керчи!



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