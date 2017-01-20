Керченский пролив будут охранять войска национальной гвардии Российской Федерации. Об этом стало известно из распоряжения премьер-министра России Дмитрия Медведева, которое обнародовали на правовом интернет-портале.

Акватория Керченского пролива вошла в перечень водных объектов, которые будут охранять бойцы Росгвардии.

«Утвердить прилагаемый перечень водных объектов, расположенных в районах с наиболее ценными природным ресурсами, на акваториях которых воинские части войск национальной гвардии Российской Федерации участвуют в охране общественного порядка», – говорится в документе.

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Исходя из распоряжения, воды керченского пролива, в которых сейчас происходит стройка века — возведение Керченского моста, должна быть под охраной военных.

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