Керченский пролив освободился ото льда

В связи с наступившими благоприятными погодными условиями и освобождением керченской акватории ото льда, работа ледоколов и буксиров в порту и на подходах к нему прекращена. Такое постановление администрация морских Черноморских портов опубликовала на своём официальном сайте.

Капитан керченского морпорта официально заявил о снятии статуса сложной ледовой обстановки в водах Керченского пролива и завершении ледокольных работ и проводок в нём.

В распоряжении шла речь о приказе ледокольному флоту завершить свою работу в 22.30 восемнадцатого февраля. Решение о прекращении ледовой проводки в водах керченской акватории было принято в связи с улучшением ледовой обстановки на Керченском проливе. Плюсовая температура воздуха и южный ветер, который отогнал все дрейфующие ледовые образования на север поспособствовали полному освобождению керченской акватории от льда. Решение о завершении работ ледокольного флота в Азово-Черноморских водах было одобрено ещё и благодаря предварительному положительному прогнозу погоды метеослужбы на ближайшую неделю.

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Напoмним, как раннее сообщала редакция KerchINFO.com, одиннадцатого февраля в водах Керченского пролива была начата ледокольная проводка судов. Условия сложной морозной погоды привели к обледенению вод Азова и Керченского пролива. По причине образования льдов в проливе была значительно сокращена пропускная способность Керченской паромной переправы, в связи с чем возникла огромная транспортная очередь в портах по обеим сторонам. По состоянию на 20 февраля керченская грузовая и пассажирская переправы работают в штатном режиме.

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