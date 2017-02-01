Керченский пролив замерзает. Создаётся впечатление, что в схватке между вечно бушующим Керченским проливом и морозной зимой, последняя одержала победу. И воды пролива сковало льдом.

Этот пейзаж керчане наблюдают сравнительно нечасто. Поскольку для того, чтобы пролив замёрз полностью «минусовая» температура должна держать длительный период времени. А такое в Керчи случается крайне редко.

Следовательно, как только набережная Керчи начинает затягиваться тонким слоем льда, горожане не упускают возможности любоваться этим видом.

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