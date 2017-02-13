Керченский пролив во льду: фото с парома

Представляем вашему вниманию фоторепортаж про зимнее море глазами моряка грузовой паромной линии Дмитрия Плюшко. Вот такая чудесная и захватывающая дух прогулка вчера была у пассажиров и экипажа парома «Победа». Стоит отметить, что «Победа» — один из немногих паромов, который имеет специальный ледовый класс и может совершать рейсы даже в такую погоду, как сейчас.

Смотреть на морскую гладь, покрытую льдинами, которые переливаются разными цветами радуги под слабыми лучами заходящего солнца — одно удовольствие. Одним словом, совершать «прогулки» на пароме, величественно плывущему по фарватеру среди ледяных глыб — сплошное наслаждение и по-настоящему удивительное зрелище.

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