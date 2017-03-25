Керченский шоу-балет «Алиса» признан лучшим в России!

Керченский шоу-балет «Алиса» принял участие в финале Национального конкурса детского и юношеского танца «Весна священная». Соревнования проходили в Москве на сцене известного Центрального Академического театра Российской Армии. По итогам масштабного конкурса образцовый коллектив шоу-балет «Алиса» (руководитель Галина ШАЛМАНОВА) признаны лучшими в России!

В течение года по всей стране проходили отборочные туры среди танцевальных коллективов, чтобы найти самых достойных для участия в финале авторитетного конкурса. Этот конкурс был организован по инициативе народной артистки России Илзе ЛИЕПА и фонда «Культура – детям».

В общей сложности в соревнованиях приняло участие более 300 детей из 16 городов России, в частности и шоу-балет «Алиса».

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Накануне конкурса участницы керченского коллектива проделали большую творческую работу: упорно репетировали и настраивались. И не зря, в рамках всероссийского конкурса наши соотечественницы показали самый высокий и профессиональный уровень танцевального мастерства и выиграли главный приз соревнований — путевку в МДЦ «Артек» на лучшую летнюю танцевальную смену. А талантливому наставнику и хореографу Галине Шалмановой вручили диплом «Лучшая работа хореографа».

Редакция KerchINFO.com от всей души поздравляет «Алису» и их руководителя Галину Шалманову с этой победой и желает им успехов и новых достижений! Вся Керчь гордится и аплодирует вам стоя, как и вчера это было в концертном зале Центрального Академического театра Российской Армии.



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