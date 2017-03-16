Керченский стадион «Металлург»: 80 лет спустя

Сегодня один из известных стадионов Керчи — «Металлург» находится в плачевном состоянии. Местных ветеранов футбола и фанатов волнует будущее стадиона и то, что с ним произошло за 80 лет его существования.

Стадион «Металлург» был построен в 1936 г. Основное назначение спортивной базы — проведение футбольных соревнований. В далёком прошлом на стадионе проводились игры чемпионата Крыма и чемпионата СССР. Эта спортивная площадка была хорошо известна всем футболистам.

В настоящее время на стадионе в Аршинцево проводятся только игры чемпионата г. Керчи. Речи о проведении более масштабных чемпионатах и быть не может. Территория стадиона находится в плачевном и разрушенном состоянии. Многие постройки с годами обветшали и частично разрушились. На данный момент стадион как таковой не имеет четкого статуса и находится в собственности «ЖРК». На его базе функционируют 10 федераций: баскетбол, фитнес, бокс, карате, тренажерный зал, шашки, шахматы, нарды, большой тенис, армлифтинг и парлифтинг.

В Керчи наступила долгожданная весна, а с ней пришёл и сезон футбола. Одна из ранее лучших футбольных баз нашего города сегодня не готова для достойного и полноценного проведения матчей. На данный момент облагораживанием стадиона занимаются только активисты города, которые в рамках субботника с помощью инвентаря и тележек собирали мусор.

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На данный момент руководство города планирует использовать стадион только в качестве репетиционной базы. Когда множество представителей футбольной общественности Керчи сходятся на мнении о необходимости реконструкции аршинцевской футбольной базы. Остаётся только надеяться, что бывшая лидирующая спортивная площадка будет всё-таки отремонтирована и на ней снова будут проводиться значимые и масштабные спортивные мероприятия, как в старые добрые времена.



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